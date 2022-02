Anna verrà di Pino Daniele: testo e significato del brano che Massimo Ranieri porta a Sanremo 2022 con Nek.

In gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Lettera al di là del mare, Massimo Ranieri ha scelto di duettare con Nek nella serata dedicata alle cover. I due artisti portano in scena il brano Anna verrà dell’indimenticabile Pino Daniele: vediamo testo e significato della canzone.

Anna verrà di Pino Daniele: il testo

Anna verrà

Col suo modo di guardarci dentro

Dimmi quando questa guerra finirà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare

Noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare

Anna verrà

E sarà un giorno pieno di sole

E allora ti cercherei

Forse per sognare ancora

Ancora…

Anna, dimmi

Se è così lontano il mare

Anna verrà

Col suo modo di rubarci dentro

Di sorridere per questa libertà

Noi che abbiamo un mondo da cambiare

Noi che guardiamo indietro

Cercando di non sbagliare

Anna verrà

Raccoglieremo i cani per strada

Ci inventeremo qualche altra cosa

Per non essere più soli

Anna, dimmi

Se è così lontano il mare

Il significato della canzone

Anna verrà di Pino Daniele è stata pubblicata nel 1989 ed è contenuta all’interno dell’album intitolato Mascalzone latino. Per quel che riguarda il significato della canzone, è stato lo stesso cantautore napoletano a spiegarlo: “Ho dedicato Anna verrà alla Magnani che considero simbolo femminile del neorealismo. Venendo dalla canzone in lingua, Anna verrà è stata la mia prima canzone italiana“. Il riferimento all’attrice, scomparsa nel 1973, viene fatto tramite un messaggio di speranza per il futuro del mondo, privo di guerre e delle problematiche che affliggono l’umanità.