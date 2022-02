Be my baby delle The Ronettes: testo e significato del brano che La Rappresentante di Lista porta a Sanremo 2022 con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

In occasione della serata cover del Festival di Sanremo 2022, in scena venerdì 4 febbraio, La Rappresentante di Lista si esibisce con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Gli artisti hanno scelto di portare in scena il brano Be my baby delle The Ronettes: scopriamo il testo e il significato.

Be my baby delle The Ronettes: il testo

The night we met

I knew

I needed you so

And if

I had the chance

I’d never let you go

So won’t you say you love me

I’ll make you so proud of me

We’ll make ‘em turn their heads every place we go

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

I’ll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me

I’ll give you three

Oh, since the day

I saw you

I have been waiting for you

You know

I will adore you ‘til eternity

So won’t you, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh oh

So come on and, please, be my, be my baby

Be my little baby, my one and only baby

Say you’ll be my darlin’, be my, be my baby

Be my baby now, my one and only baby

Wha oh oh oh

Be my, be my baby, be my little baby

My one and only baby, oh oh Be my, be my baby, oh

My one and only baby, wha oh oh oh oh

Be my, be my baby, oh

My one and only baby, oh

Be my, be my baby, oh

Be my baby now

Il significato della canzone

Definita come la più grande canzone pop mai creata, Be My Baby delle The Ronettes è una confessione d’amore, una vera e propria promessa al partner di vivere una grande relazione. Questa sarà invidiata dal resto del mondo, tanto che attireranno le gelosie degli altri.