Live and let die di Paul McCartney: testo e significato del brano che Le Vibrazioni portano a Sanremo con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio.

In occasione della serata cover del Festival di Sanremo 2022, in scena venerdì 4 febbraio, Le Vibrazioni si esibiscono con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio. Gli artisti hanno scelto di portare sul palco dell’Ariston il brano Live and let die di Paul McCartney, uscito nel lontano 1972 e scritto per l’omonimo film di James Bond del 1973.

Scopriamo il testo e il significato della canzone.

Live and let die di Paul McCartney: il testo

When you were young and your heart was an open book

You used to say life and let life

(you know you did, you know you did you know you did)

But in this ever changing world in which we live in

Makes you give in and cry

Say live and let die

Live and let die

Live and let die

Live and let die

What does it matter to ya

When you got a job to do

You gotta do it well

You gotta give the other fellow hell

When you were young and your heart was an open book

You used to say life and let life

(you know you did, you know you did you know you did)

But in this ever changing world in which we live in

Makes you give in and cry.

Il significato della canzone

In molti, nel corso degli anni, hanno notato che la canzone aveva un significato ambivalente: poteva essere interpretata in più modi. Lo stesso ex Beatle, durante un’intervista al Washington Post, fornì risposte diverse sul reale significato del testo. Alcuni siti web affermano che la canzone include la frase: “If this ever changin’ world/In which we’re livin’/Makes you give in and cry/Say ‘live and let die’“.

Altri, invece, affermano che dica “in which we live in” piuttosto che “In which we’re living” “È un po’ ambivalente, vero?” disse. “Penso sia ‘in which we’re living.‘“. Paul iniziò a cantare la canzone tra sé e sé. “’In questo mondo in continua evoluzione…’ È divertente. Ci sono troppi “in”. Non ne sono sicuro“, aggiunse. Paul rifletté, inoltre, sulla controversia. “Dovrei dargli un’occhiata ora“, disse. “Non penso al testo quando lo canto“.

Al di là dei commenti dell’artista, Live and Let Die Vivere significa vivere la propria vita come si vuole e permettere agli altri di viverla come vogliono. Non interferire, anche se – alla fine – possono correre dei rischi.