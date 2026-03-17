Anniversario della strage di Via Fani: omaggio alle vittime

Ricordare il rapimento di Aldo Moro e l'eccidio di Via Fani attraverso nomi, parole e impegno civile

Il 16 marzo 1978 resta una data incisa nella storia italiana: in quella giornata, a Roma, avvenne l’attacco che segnò il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione dei componenti della sua scorta. Quel fatto non è soltanto un capitolo di cronaca violenta, ma un frammento che ha modellato la percezione collettiva del terrorismo. Ricordare significa ricomporre voci, responsabilità e conseguenze per tenere viva la consapevolezza sul valore della democrazia e sulla fragilità delle istituzioni davanti all’odio politico.

La memoria di quel giorno passa anche attraverso i nomi di chi perse la vita mentre svolgeva il proprio dovere: non solo figure istituzionali, ma persone con famiglia, legami e storie personali. Nel richiamare quei nomi riaffiora il significato del sacrificio e dell’impegno pubblico, elementi che la società italiana continua a considerare fondamentali per la convivenza civile. Gli eventi commemorativi e le parole delle autorità servono a rinnovare ogni anno questo patto tra cittadinanza e istituzioni.

I fatti di Via Fani

La vicenda di Via Fani si colloca all’interno di una stagione di violenza politica che vide protagoniste le Brigate Rosse e altre formazioni armate. In quel contesto, l’agguato del 16 marzo 1978 culminò nel rapimento di Aldo Moro e nell’uccisione immediata dei cinque agenti che lo scortavano. La dinamica dell’attacco, la sua pianificazione e le sue ripercussioni hanno alimentato indagini, dibattiti pubblici e riflessioni istituzionali sul tema della sicurezza, della prevenzione e della risposta democratica al terrorismo.

Le conseguenze investigative e politiche

Quel sequestro scatenò una lunga serie di atti giudiziari e politiche di sicurezza che riguardarono organi dello Stato e forze dell’ordine. La ricostruzione delle responsabilità fu al centro di inchieste durature, mentre il caso influenzò il clima politico nazionale, mettendo in evidenza il rapporto tra diritto alla sicurezza e tutela delle libertà civili. Ancora oggi, lo studio di quelle vicende è documento fondamentale per comprendere come la Repubblica abbia reagito alla minaccia interna.

Le vittime della scorta

Dietro la parola «scorta» ci sono volti e storie: i cinque uomini uccisi in Via Fani erano Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Alcuni appartenevano all’Arma dei Carabinieri, altri alla Polizia di Stato; tutti hanno pagato con la vita la fedeltà al proprio ruolo. Ricordarli significa restituire dignità ai singoli e riconoscere il valore del servizio allo Stato come elemento costitutivo della comunità democratica.

Persone prima che nomi

Ognuno di quei cinque uomini era anche padre, figlio e amico: ricordarli come persone aiuta a contrastare la statistica della violenza e a mantenere viva la memoria individuale oltre all’evento storico. Le commemorazioni che ne ritraggono i volti o che evocano le loro famiglie trasformano la memoria pubblica in un atto di vicinanza umana e istituzionale.

La memoria istituzionale e i messaggi pubblici

Ogni anniversario è segnato da dichiarazioni e gesti istituzionali che rinnovano l’impegno a difesa della democrazia. Negli anni più recenti, esponenti del governo e rappresentanti politici hanno deposto corone e pronunciato parole di ricordo: il ministro della Difesa, leader politici e sindacali hanno sottolineato il valore del dovere e della fedeltà alle istituzioni. Anche esponenti come Beatrice Lorenzin, Francesco Boccia, la segretaria del Pd Elly Schlein e figure sindacali come la leader della CISL Daniela Fumarola hanno partecipato alle cerimonie, ribadendo il monito a non abbassare la guardia sui valori civili.

Iniziative locali e familiari

Accanto ai riti ufficiali, ci sono testimonianze dirette: familiari di Aldo Moro e membri delle comunità locali continuano a partecipare a momenti di ricordo, come ha fatto anche Luca Moro, nipote dello statista. Questi gesti mantengono viva una memoria che è insieme privata e collettiva, capace di trasformare il passato in una lezione rivolta alle nuove generazioni.

Perché continuare a ricordare

La ripetizione del ricordo non è un atto rituale fine a se stesso: è un esercizio di prevenzione civica. Conservare la memoria di quanto accaduto in Via Fani significa proteggere il valore della libertà e l’importanza della responsabilità pubblica, contrastando ogni forma di violenza politica. Il ricordo alimenta la consapevolezza che i diritti e le istituzioni non sono garantiti automaticamente, ma richiedono cura quotidiana, partecipazione e vigilanza collettiva.

Conservare queste memorie è anche un modo per onorare chi ha dato la propria vita nel servizio dello Stato: il loro esempio rimane un richiamo al dovere e alla solidarietà nazionale, perché la storia, se adeguatamente raccontata, diventa risorsa per costruire un futuro più saldo e rispettoso dei valori democratici.