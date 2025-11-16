Anticipazioni Festival di Sanremo 2026: Scopri i Big che saliranno sul palco

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina rapidamente e l’attesa è palpabile tra i fan della musica italiana. La lista ufficiale degli artisti partecipanti sarà annunciata dal conduttore Carlo Conti il 30 novembre, durante il Tg1 delle 13.30. Le voci sui possibili partecipanti circolano già, alimentando la curiosità di tutti gli appassionati.

La scadenza per l’invio dei brani termina il 17 novembre, pertanto molti artisti potrebbero aver già presentato le loro proposte.

Chi saranno i protagonisti sul palco?

Tra i nomi più accreditati per partecipare, emerge una predominanza di cantanti solisti, con poche speranze per le band. Le stime indicano che nessun gruppo potrebbe essere in gara quest’anno. Riguardo alla quota femminile, tra le candidate più quotate ci sono California, ex membro dei Coma_Cose, Patty Pravo, la quale continua a sorprendere il pubblico, e Angelina Mango, che dopo un lungo periodo di assenza è tornata con un nuovo album. Altre artiste in lizza includono Levante, Arisa, Malika Ayane e Sarah Toscano.

Nuove voci e ritorni attesi

Emma Marrone, Madame, Francesca Michielin, Anna Tatangelo e Amara sono tra le altre cantanti che potrebbero calcare il prestigioso palco dell’Ariston. Tra le novità, non mancano i nomi di Emma Nolde e La Nina, entrambe pronte a debuttare al Festival. Tuttavia, una delle assenze più significative sembra essere quella di Elodie, la quale non parteciperà alla manifestazione.

Il panorama rap e le sorprese in arrivo

Il genere rap sembra avere una forte rappresentanza quest’anno, con artisti come Tedua, Chiello, Luchè, Rancore e Clementino in pole position. C’è chi scommette su Kid Yugi come possibile new entry. Tuttavia, le assenze di Geolier e Lazza sono già confermate. Una menzione speciale va a Bresh e Settembre, il quale ha trionfato nella categoria Giovani l’anno scorso. Inoltre, si è parlato di una possibile esibizione congiunta tra Marco Masini e Fedez, anche se le fonti ufficiali mantengono un certo riserbo su questa collaborazione.

Artisti storici e novità interessanti

Il 2026 potrebbe essere l’anno di Tommaso Paradiso, atteso con grande curiosità. Altri artisti considerati papabili sono Fulminacci, Ermal Meta, Tananai, Diodato e Blanco. Tra le sorprese potrebbero esserci Daniele Silvestri, Venerus e Sal da Vinci, che potrebbero portare freschezza e innovazione alla kermesse musicale.

Le assenze più significative

Le assenze programmate riguardano nomi illustri come Lazza, Geolier e Elodie, ma anche artisti come Giorgia e Achille Lauro, i quali potrebbero apparire in veste di ospiti. Fabrizio Moro ha già espresso la sua intenzione di non partecipare, dichiarando che il Festival ha assunto sempre più le sembianze di uno spettacolo televisivo piuttosto che di una competizione canora. Anche Tiziano Ferro ha reso noto che non presenterà alcun brano al Festival di Sanremo 2026.

L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 è carica di aspettative e curiosità. I nomi che circolano sono numerosi e la varietà dei generi musicali promette di rendere questa edizione memorabile. Gli appassionati di musica italiana non vedono l’ora di scoprire chi sarà sul palco dell’Ariston e quali sorprese ci riserverà la manifestazione.