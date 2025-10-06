Continuano le registrazioni di “Uomini e Donne”, ecco le anticipazioni: grandi notizie per Flavio Ubirti, due corteggiatrici hanno deciso di tornare in studio.

Uomini e Donne, le anticipazioni: il trono over

La nuova stagione di “Uomini e Donne“ è cominciata solo da qualche settimana e già abbiamo visto numerosi colpi di scena. In questi giorni stanno continuando le registrazioni e, grazie a FanPage, possiamo sapere qualcosa di quello che accadrà prossimamente nel dating show di Maria De Filippi.

Al trono over, ad esempio svolta tra Sabrina e Nicola, con la dama che vorrebbe uscire dal programma con il cavaliere, ma lui preferirebbe invece continuare a conoscerla all’interno del programma tv.

Uomini e Donne, le anticipazioni: sorpresa per Flavio Ubirti, tornano due corteggiatrici

Per quanto invece riguarda le anticipazioni del trono classico di “Uomini e Donne”, grandi notizie per il tronista Flavio Ubirti, due corteggiatrici infatti torneranno in studio. Di chi si tratta? Di Martina e Denise, le quali avevano deciso di non presentarsi in studio nelle precedenti settimane. Flavio intanto è uscito in esterna con Nicole, approfondendo ancora di più la conoscenza. Vedremo adesso con il ritorno di Martina e Denise cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi.