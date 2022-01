Antonella Fiordelisi sconvolge il web: il video dove compare completamente nuda nella doccia

La doccia post allenamento della splendida Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha sconvolto i fan

Antonella Fiordelisi è tornata a far sognare i fan con un video molto particolare post allenamento. La modella e schermidrice partenopea ha difatti recentemente pubblicato delle Ig Stories mentre si faceva la doccia, ovviamente completamente nuda. La giovane influencer, seguita da circa 1,2 milioni di fan, ha dapprima condiviso i faticosi esercizi fisici e poi la rinvigorente doccia bollente ad alto tasso erotico.

Antonella Fiordelisi: la doccia oltre censura

“Sono l’unica a fare la doccia bollente indipendentemente dal fatto che sia estate, autunno, inverno o primavera?”: questa è stata la provocante domanda della 23enne di Salerno ai suoi follower.

Nel contempo la modella sembra aver deciso di voltare pagina. Messa infatti da parte la chiacchierata storia con Francesco Chiofalo, la bellissima ex single di Temptation Island non ha nascosto il suo nuovo amore. Confermando di fatto i rumors circolati nei mesi scorsi sul ritrovato amore, Antonella non ha tuttavia rivelato l’identità del misterioso ragazzo.

Diverse voci paiono ad ogni modo confermare che l’influencer salernitana si stia frequentando un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. I due pare abbiano anche trascorso la quarantena da Covid-119 insieme, concretizzando in questo modo ancor più il loro rapporto.