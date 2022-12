Antonella Mosetti, la gaffe con Giuliacci: "E' morto credo"

La showgirl Antonella Mosetti ha commesso una teribile gaffe nei confronti del colonnello Mario Giuliacci, con cui ha lavorato in tv in passato.

Antonella Mosetti: la gaffe con Giuliacci

Antonella Mosetti si è concessa una chiacchierata con i suoi fan e, nelle ultime ore, si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto divertire i suoi followers. Parlando del suo passato in tv la showgirl ha isposto ad alcune domande sul colonnello Mario Giuliacci, e ha detto: “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio“.

Lo stesso Giuliacci era in collegamento via social con la diretta della Mosetti e ha replicato con una raffica di emoticon con il simbolo delle corna e ha risposto: “Ma come morto? Sono io che scrivo”. Il suo scambio di battute con Antonella Mosetti è rapidamente diventato virale, facendo divertire i fan dei social.

La figlia

Nelle ultime ore anche la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, è balzata agli onori delle cronache via social. La ragazza ha fatto sapere perché avrebbe deciso di prendere le distanze dal mondo della tv e ha confessato che oggi il suo sogno non sarebbe più quello di apparire nei più famosi salotti televisivi.

“Non mi va di farmi riprendere quando non mi va e magari ho la giornata no e avrei avuto gli occhi addosso o mi sarei dovuta riprendere tutti i giorni con il telefonino.

Spesso esco in pigiama, non sono il tipo che si fa fotografare ovunque vada. Quarto punto: le dinamiche trash non fanno per me e l’ho capito provandole. Mi avviliscono. Attenzione: mi piace da morire vederle ma non quando il soggetto sono io. Quinto punto: preferisco costruirmi una stabilità. Il resto, volendo, deve essere un in più”, ha scritto nelle sue stories la ragazza.