I carabinieri di Pordenone hanno arrestato il marito dell’anziana trovata morta nel suo letto, con l’accusa di omicidio.

Anziana trovata morta nel letto: arrestato il marito

Severino Sist, uomo di 75 anni e marito di Laura Pin, è stato arrestato dai Carabinieri di Pordenone con l’accusa di omicidio della moglie, ritrovata morta nel suo letto.

L’anziana era stata trovata senza vita mercoledì mattina, nel letto, dalle assistenti domiciliari che si prendevano cura di lei, essendo inferma.

Il medico di famiglia aveva stabilito la morte della donna di almeno un giorno prima, e aveva notato strane ecchimosi, segno di maltrattamenti da parte del marito.

L’anziano già nel 2018 si era reso protagonista di atti violenti nei confronti della moglie, e proprio questo indizio avrebbe portato alla svolta nelle indagini.

Proseguono le indagini

“A seguito di ulteriori accertamenti – si legge in una nota di Procura e carabinieri – sono stati raccolti univoci e concordanti indizi di colpevolezza“.

Il pm ha quindi emesso un provvedimento di fermo per l’uomo, in attesa di convalida. In seguito l’anziano è stato accompagnato nel carcere di Pordenone e l’abitazione è stata posta sotto sequestro, per svolgere gli accertamenti e proseguire nelle indagini



Previste nei prossimi giorni l’interrogatorio da parte del Gip e l’autopsia sulla salma della vittima.