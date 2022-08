Aperti gli scarichi fognari a Rimini per il temporale: imposto il divieto di balneazione

A causa del forte temporale notturno, sono stati aperti gli scarichi notturni a Rimini: le autorità, quindi, hanno imposto il divieto di balneazione.

Aperti gli scarichi fognari a Rimini a causa del temporale registrato in zona nella notte: le autorità competenti hanno imposto il divieto di balneazione in 11 punti situati lungo la costa. Residenti e vacanzieri potranno ricominciare a fare il bagno in mare da sabato 20 agosto.

Aperti gli scarichi fognari a Rimini per il temporale

Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto, un violento nubifragio ha travolto la zona di Rimini. Con il temporale è stata registrata la caduta di oltre 50 millimetri di pioggia in appena poche ore. La copiosa caduta di pioggia ha causato l’apertura delle paratie degli scarichi fognari che, di conseguenza, hanno portato allo sversamento dei liquami in mare. Per questo motivo, le autorità competenti hanno fatto subito scattare il divieto di balneazione attivo per un arco temporale di 18 ore, corrispondenti dunque all’intera giornata di venerdì 19 agosto.

Imposto il divieto di balneazione

In particolare, i punti interessati dal divieto di balneazione sono 11, tutti situati nel Riminese. Si tratta di Torre Pedrera(Brancona), Viserbella (la Turchia), foce del Marecchia, Bellariva (Colonnella 1 e 2), Rivazzurra (Rodella), Miramare(Roncasso), Riccione (Rio Asse e foce del Marano), Cattolica (via Fiume).

A patto che non si verifichi un inasprimento della situazione climatica, cittadini e turisti protratto ricominciare a fare il bagno in mare a partire dalla giornata di sabato 20 agosto.