Il vertice arabo-islamico di Riad ospiterà i leader di Iran, Turchia, Siria e altri Paesi per discutere della guerra in Medio Oriente

Inizialmente l’Arabia Saudita avrebbe dovuto ospitare due vertici, uno dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC) e uno della Lega Araba. Il vertice congiunto è emerso come sostituzione dopo che i sauditi si sono consultati con i membri di entrambe le organizzazioni.

Vertice arabo-islamico a Riad

Secondo il Ministero degli Esteri, la riunione congiunta “si terrà in risposta alle circostanze eccezionali che si stanno verificando nella Striscia di Gaza palestinese, in quanto i Paesi sentono la necessità di unificare gli sforzi e di presentare una posizione collettiva unitaria“. L’OIC comprende Stati membri di tutto il mondo islamico, inclusi i vicini dei territori palestinesi, Egitto e Giordania, Libano, Turchia e Iraq. La Lega Araba, invece, è composta da 22 Paesi, tra cui la Siria, che all’inizio dell’anno è stata riammessa, quando i leader arabi hanno riavviato i colloqui con il presidente Bashar al-Assad dopo un decennio di guerra civile nel Paese.

La posizione dell’Iran

Con l’Iran che ha ripetutamente avvertito che la portata della guerra si espanderà se Israele non fermerà i suoi attacchi, anche il Presidente Ebrahim Raisi dovrebbe partecipare all’incontro. In questo caso si tratterebbe della prima visita di un presidente iraniano in 11 anni. “Gaza non è un’arena per le parole. Dovrebbe essere un’arena per l’azione” ha dichiarato Raisi, aggiungendo che la questione palestinese è diventata il problema principale non solo per la comunità musulmana ma per il mondo intero. “Le atrocità commesse dal regime sionista a Gaza sono chiari esempi di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità” ha concluso.

Le richieste ad Israele

Israele non ha smesso la sua offensiva su Striscia di Gaza, nonostante i crescenti appelli per un cessate il fuoco immediato, soprattutto da parte del mondo arabo e islamico. Negli ultimi giorni, inoltre, ha intensificato notevolmente gli attacchi agli ospedali. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che la vita di un milione di bambini a Gaza è “appesa a un filo“. Venerdì l’Arabia Saudita è stata teatro anche di un vertice afro-saudita in cui il principe ereditario Mohammed Bin Salman ha invocato la fine della guerra.