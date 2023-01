Argentina e Brasile stanno iniziando il processo per una moneta comune, il "Sur"

Se ne parlerà al vertice Celac, la Comunità dei 33 Stati latinoamericani: Argentina e Brasile stanno iniziando il processo per una moneta comune, il "Sur"

Un colosso economico su carta ma colosso vero se si trovasse un accordo in questi giorni, con Argentina e Brasile che stanno iniziando il processo per una moneta comune, il “Sur”.

L’annuncio dei presidenti di Buenos Aires Alberto Fernandez e di Brasilia Luiz Inácio Lula da Silva potrebbe arrivare da Buenos Aires per il vertice del Celac, la Comunità dei 33 Stati latinoamericani e dei Caraibi.

Una moneta comune fra Argentina e Brasile

A riportare la notizia è il Financial Times che spiega anche il nome dell’ipotetica valuta: si chiamerà “Sur”, che in spagnolo significa “sud”. Qual è la mission dei due paesi? Rafforzare il commercio tra i due giganti del Sudamerica e ridurre la dipendenza dal dollaro Usa, con Lula che tra l’altro subito dopo l’Argentina sarà in visita a Washington.

Due economie gigantesche, una valuta

Le due nazioni, che rappresentano la coppia di economie leader del Sud America ne stanno parlando e l’idea è quella di creare un “frankenstein” fra real brasiliano e il peso argentino. Ci sarebbero delle opposizioni interne in particolare da parte della Banca centrale brasiliana secondo una fonte. Quanto vale il volume di commercio fra “Baires” e Brasilia? Circa 26,4 miliardi nei primi 11 mesi del 2022, in crescita di quasi il 21% rispetto allo stesso periodo del 2021.