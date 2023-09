Argentina, ex concorrente del Grande Fratello muore dopo un'operazione chirurgica

Argentina, ex concorrente del Grande Fratello muore dopo un'operazione chirur...

Silvina Luna, ex concorrente del Grande Fratello, è morta nell’ospedale italiano di Buenos Aires dopo un’operazione chirurgica che le ha procurato complicazioni irrimediabili. L’attrice si è sottoposta all’intervento estetico che ne ha procurato la morte nel 2011, combattendo per tutti questi anni contro l’insufficienza renale e l’ipercalcemia.

Dopo un ricovero ospedaliero di oltre 2 mesi, Silvina Luna è morta in Argentina all’età di 43 anni, in attesa del trapianto renale. A comunicare la notizia è stato il suo avvocato, Fernando Burlando, che rappresenta l’accusa dell’attrice contro il medico che l’ha operata, Aníbal Lotocki.

Silvina Luna muore a 43 anni a causa di un’operazione chirurgica

Come la donna aveva narrato personalmente sui suoi profili social e nelle interviste, le sue condizioni di salute sono state irreparabilmente compromesse dalla chirurgia estetica subita nel 2011. Già dal 2013, infatti, Silvina Luna ha iniziato ad avvertire forti problematiche a livello renale, tanto da dover essere sottoposta a dialisi per almeno 3 volte a settimana.

Negli ultimi giorni la donna era stata intubata per ricevere un’alta ossigenazione, a causa di un’infezione batterica grave, ma i familiari hanno scelto di interrompere la somministrazione.

Negli ultimi anni alle complicazioni dovute all’insufficienza renale si sono aggiunti diversi episodi di ipercalcemia, una malattia che porta ad estremi livelli di calcio all’interno del sangue ed è, fra le varie origini, causata dalla malattia renale cronica. Con questa condizione complessa, anche le tempistiche di inserimento nella lista trapianti ne hanno risentito, poiché l’organismo della donna non era in grado di ricevere i reni.

Così, Silvina Luna è morta a soli 43 anni nell’ospedale italiano di Buenos Aires.

L’operazione che ha portato alla morte di Silvina, per mano del “chirurgo dei famosi”

L’intervento estetico che ha compromesso i reni di Silvina Luna, aggravandone sempre più le condizioni in questi 12 anni, è stato eseguito da Aníbal Lotocki, soprannominato il “chirurgo dei famosi”. L’uomo, che nel frattempo è stato interdetto dalla professione (per 5 anni) e condannato a 4 anni di carcere, è stato accusato anche da altre donne dello spettacolo, come Gabriela Trenchi, Stefania Xipolitakis e Pamela Sosa.

Pare che durante gli interventi estetici, sia stato utilizzato il polimetilmetacrilato, una materia plastica impiegata nella chirurgia estetica, in dosi superiori al consentito e in zone del corpo dove ne è vietata l’iniezione. Anche l’avvocato Burlando, commemorando la morte di Silvina, ha sottolineato i danni di questa sostanza: “È come un motore, deve essere lubrificato, ma si scopre che contiene sabbia e pietre. Ecco cosa succede con questa schifezza”.

Il chirurgo dei famosi, però, si proclama innocente e ha difatti presentato ricorso contro la condanna.

Silvina Luna, ex concorrente del Grande Fratello, attrice e modella

Silvina Luna, nonostante le avversità di salute che ne hanno accompagnato gli ultimi anni di vita, ha alle spalle 25 anni di una proficua carriera, così come ha voluto sottolineare l’Associazione argentina degli attori, salutandola con “profonda tristezza”.

La partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello argentino ha permesso a Silvina Luna di cominciare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, proseguita con la partecipazione ad altri reality (tra cui Ballando per un sogno) e telenovelas. La donna ha poi fatto sfoggio delle sue doti di attrice sul grande schermo con “Il carro nel mondo del cinema” e “Pazza lei, pazza me”. In Italia, Silvina Luna è nota principalmente per la relazione avuta con Pablo Daniel Osvaldo, calciatore italo-argentino.