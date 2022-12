Come passerà il Natale Messi? Quasi sicuramente barricato in casa dato che i tifosi lo hanno circondato.

Lionel Messi è ormai un eroe nazionale e i tifosi gli hanno quasi reso difficile il suo rientro in casa, a 15km da Rosario, Argentina, perchè in tanto lo hanno aspettato per accoglierlo e scattare una foto con lui.

Sicuramente resterà barricato tra le mura domestiche.

Argentina, Messi barricato in casa nei giorni di Natale

Saranno un Natale e un capodanno di gioia e felicità per la famiglia Messi e per tutto il popolo argentino dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar. Il numero 10 albiceleste però, a differenza di quanti possano immaginare, sarà quasi sicuramente barricato in casa e non parteciperà ad alcun evento pubblico. Già il rientro alla sua dimora con la moglie Antonella Roccuzzo è stato difficile perché i tifosi li hanno accolti all’esterno dell’abitazione.

Lionel Messi, da vero campione, ha scattato un selfie e firmato autografi a tutti i presenti.

Come passerà le vacanze Messi

Il Natale Lionel Messi lo passerà nella sua casa vicino Rosario, ci sono ancora dubbi sul capodanno. Il Paris Saint Germain dovrà giocare il 28 dicembre 2022 e poi il primo giorno dell’anno. Forse la società lascerà altro tempo per riposare e stare in famiglia nella sua patria al fenomeno argentino, dato che ai francesi non mancano comunque i talenti in squadra.