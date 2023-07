Aria condizionata in auto, multe salatissime: ecco quando non si può accendere

Avete intenzione di accendere l’aria condizionata per cercare rifugio dal caldo bollente di questi giorni? Sappiate però che non sempre ciò sarà consentito: in alcuni casi infatti si potrebbe incappare in una multa salata, che potrebbe arrivare fino a 444 euro.

Arriva la ‘multa dell’estate’: fino a 444 euro per gli automobilisti che lasciano motore e aria condizionata accesi durante una sosta

Per il codice della strada è infatti vietato lasciare il motore acceso, con auto ferma o in sosta, insieme all’aria condizionata. Consentito invece lasciare accesa l’aria refrigerante mentre si è in marcia, ricordando però che in caso di fermata più o meno prolungata, sarà obbligatorio spegnerla.



Non si tratta comunque di una novità: la norma è stata introdotta nel codice della strada nel 2007, modificata nel 2010, aggiornata negli importi delle multe nel 2014 e 2022. Le ragioni dietro tale legge sono da ricercare nel contrasto all’inquinamento, accentuato specialmente dalle auto più vecchie, che rilasciano nell’aria elevate quantità di Co2.

C’è un precedente: due anni fa un automobilista di Como fu multato per 218 euro dalla Polizia locale per essersi fermato all’estremità della carreggiata lasciando motore e aria condizionata accesi mentre faceva una telefonata. Adesso però i trasgressori potrebbero andare incontro a pene più pesanti, in termini economici.

Quella che da alcuni è stata definita come la ‘multa dell’estate‘ impensierisce non poco gli automobilisti, che oltre al traffico delle vacanze, aggravato dal caldo torrido, adesso hanno una ragione in più per osservare il codice della strada.