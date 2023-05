Aria di "corna" a Uomini e Donne: ex concorrente avrebbe tradito la sua fidanzata

Fra voci che girano e rivelazioni fatte a chi segue il programma dai sociale ormai pare che tiri aria di “corna” a Uomini e Donne: un ex concorrente avrebbe tradito la sua fidanzata. E secondo le ultime indiscrezioni sul programma di Maria de Filippi Ida ed Alessandro sarebbero stati in crisi ed una utente social ha anche denunciato “attenzioni” ma senza che siano emersi i nomi, sia chiaro. La fonte è Novella 2000, che spiega come una settimana fa e dopo la conclusione della stagione 2022/2023 di Uomini e donne c’erano state delle indiscrezioni.

Aria di “corna” a Uomini e Donne

Le stesse avrebbero riguardato una fra le coppie formatesi sia al Trono Classico che a quello Over. In merito a quest’ultimo tiene banco il caso di Ida e Alessandro. Oggi sono felici ma a suo tempo c’era stato un presunto momento di crisi. Lo stesso Riccardo aveva indotto a quelle considerazioni con una frase su Instagram “contro” il suo ex rivale. Problemi di coppia? Parrebbe di no, poi però era arrivato quello che una utente ha scritto sia a Deianira Marzano che ad Amedeo Venza: il protagonista in negativo sarebbe stato un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne. Pare che questa persona le avesse mandato molti messaggi e l’aveva anche invitata a prendere un birra in macchina.

Le rivelazioni di una utente social

Perché in auto? Per scongiurare riconoscimenti. E i due esperti di gossip hanno pubblicato il messaggio, ovviamente togliendo il nome. Ecco il messaggio per Venza: “Ciao Amedeo. Ho i messaggi di (nome censurato) che sta con (nome censurato) del trono over, ti giro tutto. Una sera mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Ma ti rendi conto la sfigataggine? Gente così si merita di essere smascherata. Io gli dissi: ‘sono in pigiama’ e lui mi rispose: che fa, tanto stiamo in macchina’. Tutto questo perché altrimenti lo potevano riconoscere”. Ecco invece il testo alla Marzano: “Ciao Deia sono una ragazza a cui scrive (nome censurato) del trono over, quello che sta con (nome censurato)”. E ancora: “Ho girato i messaggi anche ad Amedeo, addirittura un giorno mi ha chiesto di prendere una birra in macchina. Perché altrimenti qualcuno poteva fotografarlo, ma che sfigato! Spero esca tutto fuori. Ti giro tutto”.