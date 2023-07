Matrimonio al capolinea per Ariana Grande e Dalton Gomez. I due hanno deciso di separarsi dopo due anni di matrimonio. Sembra che vivano separati dallo scorso gennaio.

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono lasciati

Dopo due anni di matrimonio, Ariana Grande e l’agente immobiliare Dalton Gomez si sono lasciati. Stando a quanto raccontato da una fonte a TMZ, i due non sono più una coppia dallo scorso gennaio, quando la popstar ha lasciato la casa di Montecito, dimora di proprietà di lui, dal valore di ben 7 milioni di dollari.

Ariana Grande e Dalton Gomez sono rimasti amici

Anche se si sono lasciati, Ariana Grande e Dalton Gomez sono rimasti amici. Sembra che i problemi tra loro siano iniziati quando la pop star ha cominciato le riprese del film musicale Wicked. A gennaio lei avrebbe lasciato la casa coniugale per poi tornare sui suoi passi due mesi fa. Hanno riprovato a far funzionare le cose, ma non ci sono riusciti.

Arianna Grande a Wimbledon senza fede

Il primo indizio del naufragio della coppia è arrivato proprio negli ultimi giorni, quando Ariana Grande si è presentata a Wimbledon per assistere al match tra Djokovic e Alcaraz. In questa occasione, la pop star non aveva più la fede al dito e il chiacchiericcio è partito in un lampo.