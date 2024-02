A distanza di qualche giorno dal parto, Arianna Cirrincione ha raccontato ai fan come ha vissuto la nascita della piccola Allegra. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato anche un aneddoto sul compagno Andrea Cerioli.

Tramite il suo profilo Instagram, Arianna Cirrincione ha parlato del parto di Allegra, venuta al mondo lo scorso 6 febbraio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che la mattina della nascita della bimba è stata svegliata dalla rottura delle acque. Ha subito avvertito il compagno Andrea Cerioli e si sono recati in ospedale. L’ex tronista era visibilmente agitato, ma è riuscito a mantenere il controllo.

Arianna ha raccontato:

“Arrivati in ospedale cominciavano ad essere intense. Facciamo il tracciato ed effettivamente le contrazioni iniziavano ad essere regolari. Quindi mi hanno ricoverata e da lì è partito tutto il travaglio. (…) Sono partita con il terrore di non riuscire a fare l’epidurale ed infatti è andata così. Ad oggi vi dico che sono super contenta di non averla fatta, comunque il parto è andato benissimo così. Non sono riuscita a farla perché sono passata da una dilatazione di pochi centimetri a sette, quindi troppo vicina alla dilatazione totale per poter iniziare le spinte”.