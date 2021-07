Arisa è di nuovo single: storia finita con Andrea Di Carlo

Arisa e il manager Andrea Di Carlo si sono lasciati di nuovo. Tutto quello che c'è da sapere.

Storia finita tra Arisa e Andrea Di Carlo: i due – la cui relazione è stata ultimamente caratterizzata da frequenti tira e molla – si sarebbero lasciati di nuovo.

Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati

L’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo sarebbe giunto nuovamente al termine: secondo indiscrezioni i due avrebbero infatti smesso di seguirsi sui social, segno che la loro liaison sia naufragata di nuovo.

Dopo aver annunciato le loro nozze (previste per settembre 2021) Arisa e il manager hanno finito per separarsi e rimettersi insieme più e più volte, spesso anche con annunci plateali via social. Al momento l’idea dei fiori d’arancio sembra essere definitivamente sfumata per la coppia, ma sono tanti in credere che anche stavolta, dopo l’ennesima rottura, i due potrebbero tornare insieme.

Di recente tra i due si era scatenato un botta e risposta infuocato via social, dove Arisa aveva scritto: “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa.

E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

Arisa: l’anello di fidanzamento

La prima “rottura ufficiale” tra i due era avvenuta quando alcuni mesi fa, ospite a Domenica In, Arisa aveva volutamente evitato di menzionare il fidanzato che, per questo motivo, se l’era presa.

In seguito all’accaduto lo stesso Andrea Di Carlo aveva confessato di essersi ripreso l’anello di fidanzamento di cui aveva fatto dono alla cantante. Poco tempo dopo i due erano tornati di nuovo insieme, ma Arisa aveva specificato che per lei l’idea dei fiori d’arancio sarebbe stata prematura (e infatti sembra che i due avessero deciso di annullare il matrimonio, previsto per settembre).

Arisa: la confessione su Di Carlo

All’inizio della loro storia d’amore Arisa aveva confessato di essere rimasta colpita dal carattere di Andrea Di Carlo che, quando lo ha conosciuto, era appena uscito da una storia sentimentale con un uomo. “Sono contenta. Felice. Con un ragazzo che mi ama. Ha presente la persona che la chiami e ti racconta tutto quello che ha fatto? La persona che ti cerca? Che ti dice: mi manchi? O: sei bella? Dovrebbe essere la normalità in un coppia ma non lo è”, aveva confessato la cantante.