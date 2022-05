Arisa e Vito Coppola, è ancora rottura? “Lei lo ha cancellato”

Arisa e Vito Coppola si sono lasciati di nuovo? Lei lo avrebbe cancellato dai social.

Arisa e Vito Coppola si sono lasciati di nuovo? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e sembra che la cantante abbia “cancellato” il ballerino dai suoi profili social.

Arisa e Vito Coppola: la rottura

Secondo i rumor in circolazione sarebbe nuovamente naufragata la liaison tra Arisa e Vito Coppola e la cantante avrebbe cancellato il ballerino dai suoi canali social.

Al momento la questione non è stata confermata né smentita dai due diretti interessati, ma i fan sono impazienti di saperne di più.

La storia tra i due è sbocciata a Ballando con le Stelle e, nonostante l’affiatamento iniziale, Arisa e Vito hanno confermato di non considerarsi una coppia a tutti gli effetti. La cantante non ha però fatto segreto di provare dei forti sentimenti nei confronti del ballerino.

La confessione di Arisa

Arisa ha dichiarato che la distanza tra lei e Vito e i rispettivi impegni di lavoro non avrebbero consentito loro di diventare una coppia a tutti gli effetti.

“Mi sono trovata tanto con lui. Ma non siamo mai stati fidanzati”, ha ammesso la cantante, e ancora: “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente.

Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve. Può succedere una guerra, il tempo non è infinito e mi spiace non dirsi tutto quello che ci si vuole dire nel momento in cui lo si pensa, mi spiace non amare seriamente, non litigare seriamente. Mi spiace quando le cose sono a metà. Non riesco a esprimermi nel mezzo”.