Arisa: "La cosa che mi fa più male è quando dicono che sono matta"

Ospite a Verissimo Arisa ha parlato degli attacchi da lei ricevuti via sociale di come avrebbe imparato a gestirli nel corso degli anni.

Arisa: gli attacchi via social

Fin da quando ha raggiunto il successo nel mondo della musica e dello spettacolo, Arisa è stata travolta dalle critiche per i suoi look o per il suo aspetto fisico. A Verissimo la stessa cantante ha confessato come avrebbe imparato a superarle e quali, in particolare, l’avrebbero ferita di più. “Cosa mi ha ferito di più? Quando dicono che sono matta. ‘Tanto quella è matta’. Sempre così. Però adesso penso che si sono resi conto più o meno tutti che è solo il mio modo di essere. Non sono matta, sono solo un po’ frou frou”, ha confessato la cantante.

Oggi Arisa è single e, purtroppo, non è ancora riuscita a trovare la persona giusta per lei. Di recente la cantante ha anche ammesso che sarebbe stata disposta ad avere un figlio come madre single. “Vorrei dire che ho una storia d’amore ma non ho niente. Non c’è nessuno. Non mi sono mai troppo amata nelle relazioni che ho avuto in passato. Adesso vorrei un’atra cosa, una cosa semplice, reciproca, leggera. Vorrei una persona che ci tiene a me, che vuole costruire qualcosa insieme. Se continuo con queste pretere resterò zitella tutta la vita”, ha ammesso la cantante.