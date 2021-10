Armando Incarnato deriso dai fan per i capelli: la replica

Armando Incarnato ha replicato contro gli utenti che lo hanno preso in giro per la sua nuova capigliatura.

Armando Incarnato è stato preso in giro dai fan dei social per il suo nuovo taglio di capelli e così, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di replicare in prima persona.

Armando Incarnato: i capelli

Il nuovo taglio di capelli di Armando Incarnato non è piaciuto ai fan dei social che ovviamente non hanno perso occasione per farglielo notare con battute e prese in giro.

Dopo alcuni giorni di silenzio social il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di replicare in prima persona: “Cosa ho combinato con i capelli? Mi fate ridere, ma tutto a posto? Era una piega. Voi forse non lo sapete ma io sono una persona che ironizza molto su di sé”, ha dichiarato Armando Incarnato, e ancora: “Mi viene da ridere perché chi mi ha giudicato e ha ironizzato su di me non ha capelli in testa.

Io almeno alla mia età ho ancora i capelli. Non ho problemi, a me dell’aspetto estetico non me ne frega niente.”

Armando Incarnato: la vita privata

Al dating show di Maria De Filippi Armando Incarnato ha vissuto una relazione con Barbara De Santi, terminata con recriminazioni al vetriolo e accuse reciproche. La dama ha accusato il cavaliere di aver riferito a terzi che lei e Gemma Galgani siano state pagate per partecipare al programma, accuse smentite dallo stesso Armando.

Dopo la fine della relazione con Barbara De Santi Armando Incarnato è tornato al parterre dello show con l’intenzione di trovare finalmente l’amore.

Armando Incarnato: l’ex moglie

All’interno del programma tv Armando Incarnato ha più volte mostrato il suo dispiacere per la fine del suo matrimonio con la madre della sua unica figlia, Michelle. “Mi dispiace un pò, perchè mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà un’altra presenza maschile e questo mi fa strano, anche se lui è un bravissimo ragazzo”, ha dichiarato il cavaliere di Uomini e Donne nello studio tv.

Armando ha sempre sottolineato quanto avrebbe voluto costruire una nuova famiglia e dare un giorno un fratello o una sorella alla sua unica figlia, a cui è estremamente legato. Il cavaliere riuscirà finalmente a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi? Al momento sulla questione non sembrano esserci novità rilevanti.