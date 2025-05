La notte dedicata ai festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli, carica di gioia e entusiasmo, è stata segnata da un episodio inaspettato. A Casalnuovo, nel cuore della festa, un noto Tiktoker è stato arrestato dai carabinieri, scatenando curiosità e preoccupazione tra i fan e la comunità. Ecco cosa è successo e quali sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda.

Arrestato durante la festa scudetto del Napoli: chi è il Tiktoker

Michele Napolitano, un Tiktoker napoletano con oltre 220mila follower, è stato arrestato dai carabinieri durante i festeggiamenti per lo scudetto. In sella a uno scooter con due amici, avrebbe tentato di oltrepassare il divieto di traffico in via Acton, vicino a piazza del Plebiscito. Alla vista dei militari, Napolitano avrebbe abbandonato il mezzo e cercato di fuggire, gettando nei giardini del Molosiglio una pistola calibro 38 special, con matricola cancellata e sei proiettili nel caricatore.

Dopo un inseguimento e una colluttazione, è stato bloccato e arrestato. I carabinieri hanno riportato lievi ferite. L’arma è ora sotto accertamenti balistici, mentre Napolitano è stato portato in carcere.

Arrestato durante la festa scudetto del Napoli: gravi accuse per l’amato Tiktoker

Il giovane, molto seguito nel panorama dei Tiktoker locali (con 720mila follower su TikTok e 220mila su Instagram), aveva già avuto problemi legali. A febbraio 2024 sarebbe stato denunciato per atti persecutori contro un ragazzo di 16 anni. Nell’ottobre 2023, sarebbe stato segnalato dal sindaco di Bacoli per aver diffuso allarmismo e false notizie sui terremoti nei Campi Flegrei legati al bradisismo, mentre il deputato Borrelli lo avrebbe denunciato per essersi introdotto in un’area vietata della Solfatara.