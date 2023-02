Arrestato il medico di Messina Denaro

Il medico di Denaro è accusato di concorso in associazione di stampo mafioso

Alfonso Tumbarello, medico di base ad oggi noto per essersi occupato delle cure disposte al boss mafioso Matteo Messina Denaro, è stato arrestato oggi a Campobello di Mazara.

L’uomo, oggi 70enne, è accusato di favoreggiamento aggravato, avendo preso in cura l’ex latitante, il quale si era rivolto alle istituzioni medico-sanitarie sotto il falso nome del geometra Andrea Bonafede.

Il gip di Palermo Alfredo Montalto ha quindi accolto la richiesta del procuratore Maurizio de Lucia procedendo all’arresto di Tumbarello questa mattina, commentando che il suddetto medico “ha concorso, senza prendervi parte, nell’associazione mafiosa, assicurando al sodalizio le proprie competenze mediche e i propri poteri derivanti dalla qualità di medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale“.

Secondo l’ordinanza, Tumbarello avrebbe “compilato e redatto numerosissimi falsi documentali a nome del suo assistito ‘Andrea Bonafede’”, garantendo così al criminale allora in latitanza la necessaria “assistenza sanitaria, l’accesso alle cure pubbliche e un intero percorso terapeutico sotto falsa identità, con ciò consentendo all’associazione mafiosa di continuare a essere gestita, diretta e organizzata da Messina Denaro”.

Il numero delle prescrizioni mediche redatte dal medico ammonta a 95 per ricette destinate alla somministrazione di farmaci e di 42 per lo svolgimento di analisi ed esami diagnostici. La totalità delle prescrizioni sarebbe stata assunta dal nominativo di Bonafede, identità sotto la quale il boss mafioso si è nascosto per anni.