Un caso di stalking inquietante

Un episodio di stalking ha portato all’arresto di un 37enne a Mestrino, in provincia di Padova. L’uomo, già sottoposto a misure restrittive, ha mostrato comportamenti inquietanti nei confronti della sua ex compagna, generando in lei un grave stato d’ansia. Dopo la separazione, ha iniziato a seguirla, appostandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequentava. Le sue azioni non si sono limitate a semplici molestie: ha anche utilizzato numeri anonimi per contattarla e ha impedito alla donna di recuperare effetti personali dalla loro ex casa.

Ricerche allarmanti su internet

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che l’uomo aveva effettuato numerose ricerche su internet riguardanti argomenti inquietanti. Tra le query trovate nel suo telefono, spiccavano frasi come “morire senza dolore”, “omicidio” e “femminicidio”. Queste ricerche hanno sollevato un campanello d’allarme, portando le forze dell’ordine a considerare la possibilità di un piano più grave contro la donna. In particolare, è emersa una ricerca su come sabotare un’auto, che si è poi concretizzata con il danneggiamento del veicolo della vittima, riempiendo il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina.

Misure di sicurezza e prevenzione

In seguito ai comportamenti minacciosi, il tribunale ha imposto all’uomo un divieto di avvicinamento alla persona offesa, accompagnato dall’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza della donna e prevenire ulteriori atti di violenza. Tuttavia, il caso solleva interrogativi sulla necessità di un monitoraggio più attento delle persone sottoposte a misure restrittive, soprattutto quando emergono segnali di comportamenti potenzialmente letali.

Il fenomeno dello stalking in Italia

Il fenomeno dello stalking è in crescita in Italia, con un numero sempre maggiore di denunce da parte di vittime che si sentono minacciate dai propri ex partner. Le forze dell’ordine e le istituzioni stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, evidenziando l’importanza di denunciare comportamenti abusivi e di fornire supporto alle vittime. È fondamentale che le vittime di stalking si sentano sicure nel denunciare e che ricevano il supporto necessario per affrontare situazioni così delicate.