Ascolti tv 15 luglio: Top Dieci batte New Amsterdam

Top Dieci ha sfidato New Amsterdam, e ha vinto. Il programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti, andato in onda su Rai1, ha conquistato 2.109.000 spettatori, per uno share del 17.3%. La quarta stagione della serie televisiva drammatica medica, New Amsterdam, che è andata in onda su Canale5, ha conquistato 1.128.000 telespettatori, con uno share del 10.7%.

Gli ascolti della prima serata del 15 luglio

NCIS – Unità anticrimine, in onda su Rai 2, è stata scelta da 734.000 spettatori, per uno share del 5.1%. Rai 3 ha deciso di mandare in onda Filorosso, nuovo format condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei, visto da 645.000 spettatori, per uno share del 5.4%. Quarto Grado Estate, versione estiva dell’approfondimento giornalistico di cronaca condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, ha informato 966.000 persone, per uno share dell’8.3%.

Codice 999, thriller in onda su Italia 1, è stato scelto da 743.000 spettatori, per uno share del 5.7%. Eden – Un pianeta da salvare, su La7, ha attirato l’attenzione di 400.000 spettatori, per uno share del 3.5%. Il film I delitti del barlume – Il telefono senza fili, in onda su Tv8, ha attirato l’attenzione di 294.000 spettatori, per uno share del 2.2%. I migliori Fratelli di Crozza, sul Nove, è stato scelto da 405.000 spettatori, per 3% di share.