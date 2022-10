Ascolti tv 30 settembre, sfida diretta tra Tale e Quale Show e Viola come il mare

Il venerdì sera torna a "infuocarsi" con due programmi di punta. Tra "Tale e Quale Show" e "Viola come il mare" c'è stato un testa a testa.

La nuova stagione televisiva è ufficialmente iniziata e i palinsesti delle varie reti sono tornati a proporre ai telespettatori programmi di punta che non mancano, come ogni anno di fare il botto il termini di ascolti.

Questo è il caso di Tale e Quale Show, programma targato Rai 1 condotto da Carlo Conti che è diventato pressoché una certezza.

Canale 5 invece ha sfoderato una nuova serie tv “nuova di zecca” che è già diventata chiacchieratissima anche per via dei suoi due protagonisti Francesca Chillemi e Can Yanman. Il risultato parlano chiaro: è stata una sfida assolutamente equilibrata.

Ascolti tv 30 settembre, i risultati della fascia prime time

Per ciò che riguarda la fascia prime time, segnaliamo che Tale e Quale Show con i suoi 3.385.000 spettatori ha conquistato il 21,1% di share.

Segue a ruota Viola come il Mare che ha tenuto incollati 3.403.000 spettatori con uno share del 20,4%. Tiene botta Rambo su Italia 1 (1.384.000 spettatori e uno share del 7.3%).

Quarto Grado su Rete 4 ha interessato 1.039.000 spettatori (share 7,1%). Bene anche Propaganda Live che uno share del 6,1% ha attirato l’attenzione di 871.000 spettatori. Chiudono Le ultime parole del boss su Rai 2 (458.000 spettatori, share 2.4%), I predatori su Rai 3 (331.000 spettatori, share 1,8%) e Masterchef su Tv8 (353.000 spettatori, share 2,2%).

Ascolti tv 30 settembre, la fascia access prime time

Guardando alla fascia access prime time va segnalato che “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1 hanno fatto il pieno di ascolti con 4.223.000 spettatori e il 21,2% di share. Striscia La Notizia è stato visto da 3.545.000 spettatori e ha realizzato uno share del 17,8%. Hanno tenuto bene “Il cavallo e la Torre” (1.231.000 spettarori, 6,2% di share) e “Un Posto al Sole” (1.482.000 spettatori e 7,4% di share) entrambi su Rai 3.

Risultati simili per N.C.I.S. New Orleans su Italia 1 (1.068.000 spettatori, share 5,4%) e Stasera Italia su Rete 4 (1.166.000 e 5,9% di share prima parte e 1.065.000 spettatori e 5,3% seconda parte). Otto e Mezzo su La7 e Tg2 Post sono stati visti infine rispettivamente da 1.718.000 spettatori (share 8.6%) e 867.000 spettatori (share 4,3%).