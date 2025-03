Rai Uno inarrestabile nel prime time

La seconda puntata di Belcanto su Rai Uno ha registrato un successo straordinario, attirando 3.648.000 spettatori e conquistando il 20.8% di share. Questo risultato conferma la rete pubblica come leader indiscussa del prime time, capace di coinvolgere un vasto pubblico con contenuti di qualità. La trasmissione, che unisce musica e intrattenimento, ha dimostrato di saper attrarre l’attenzione degli spettatori, consolidando la sua posizione nel palinsesto.

Il Grande Fratello in difficoltà

Al contrario, il Grande Fratello su Canale 5 continua a galleggiare con risultati poco convincenti. Solo 2.089.000 utenti hanno seguito il reality show, con uno share del 16.1%. Questo calo di interesse solleva interrogativi sulla capacità del programma di mantenere alta l’attenzione del pubblico, soprattutto in un periodo in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita. La rete Mediaset deve riflettere su come rilanciare il format per attrarre nuovamente gli spettatori.

Altri programmi e le loro performance

Italia1 ha ottenuto buoni risultati con Wonder Woman, raccogliendo 1.238.000 spettatori e il 7.4% di share. Anche Rai Due ha visto un certo successo con 99 da Battere, che ha coinvolto 1.049.000 spettatori, sebbene con uno share del 6.3%. La7 ha fatto registrare un buon risultato con La Torre di Babele, che ha interessato 872.000 spettatori, mentre Rete4 e Rai3 hanno ottenuto rispettivamente 863.000 e 817.000 spettatori. Infine, Nove e Tv8 hanno chiuso la serata con numeri inferiori, confermando la difficoltà di emergere in un panorama televisivo così competitivo.

Access prime time: Rai Uno sempre in testa

Nel segmento di Access Prime Time, Rai Uno continua a dominare con Cinque Minuti, che ha raggiunto 4.841.000 spettatori e il 23.2% di share. Anche Affari Tuoi ha fatto registrare numeri impressionanti, con 5.896.000 spettatori e il 27%. Al contrario, Striscia la Notizia su Canale 5 ha faticato, rimanendo sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori. Questi dati evidenziano la solidità della programmazione di Rai Uno, che riesce a mantenere alta l’attenzione del pubblico anche in fasce orarie critiche.

Il pomeriggio televisivo: Rai Uno e Canale 5 a confronto

Nel pomeriggio, Rai Uno ha continuato a beneficiare del trend positivo di La Volta Buona di Caterina Balivo, che ha raccolto 1.671.000 spettatori con il 14.7% nella prima parte. Questo successo ha avuto un effetto positivo anche su Il Paradiso delle Signore, che ha raggiunto 1.758.000 spettatori con il 21.5%. Dall’altra parte, Canale 5 ha visto un buon riscontro con le sue soap opera, ma ha subito un calo significativo con Myrta Merlino, che ha registrato solo 1.130.000 spettatori nella prima parte. Questi dati dimostrano come la programmazione pomeridiana sia cruciale per attrarre e mantenere l’attenzione del pubblico.