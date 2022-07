Assalto a portavalori sulla Casilina: ferita guardia giurata

Attaccano un furgone portavalori e scappano con i soldi: è successo in zona Casilina a Roma. Una guardia giurata a bordo del mezzo è rimasta ferita.

Una banda di 5 persone ha assaltato un portavalori che viaggiava in zona Casilina, a Roma: una guardia giurata è rimasta ferita nell’attacco.

Assaltato un portavalori in zona Casilina a Roma

Attacco a un furgone portavalori nella mattinata di oggi, venerdì 1 luglio, a Roma in via Anteo, in zona Casilino.

Un gruppo di cinque banditi ha rapinato il mezzo poco prima delle 8. Dall’assalto è scaturita una sparatoria, nella quale una guardia giurata è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via i soldi prima dell’arrivo della Polizia e della Squadra mobile.

Secondo le prime informazioni, per fermare il mezzo, i malviventi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco sulla fiancata del portavalori, costringendo la persona alla guida ad arrestare la sua corsa.

Si tratterebbe di un colpo studiato nei minimi dettagli a opera di professionisti.

Le condizioni del ferito e le indagini

La guardia giurata, colpita da un proiettile al fianco, è stata immediatamente portata in ospedale; dopo, sarà ascoltata dalle Forze dell’ordine per fornire informazioni utili su quanto accaduto e sulla dinamica.

Le indagini sono attualmente in corso, mentre i banditi per il momento hanno fatto perdere le loro tracce. Ancora da quantificare la somma rubata dalla banda, che si stima però essere molto alta, arrivando anche a varie migliaia di euro.

La speranza di chi indaga è che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso le persone che hanno partecipato all’assalto, riuscendo a identificarle.