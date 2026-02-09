Un audace assalto a un portavalori è avvenuto sulla statale 613, con banditi armati e un'azione pianificata.

Nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio, si è consumato un audace assalto a un furgone portavalori sulla statale 613, precisamente nel tratto che collega Brindisi a Lecce, nei pressi di Tuturano. L’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono prontamente intervenute sul luogo dell’incidente.

La dinamica dell’assalto

I malviventi, armati di kalashnikov, hanno bloccato il blindato utilizzando un autocarro che hanno poi incendiato.

Questo stratagemma ha creato una barriera sulla carreggiata in direzione sud, rendendo impossibile il passaggio al veicolo di sicurezza. Successivamente, i banditi hanno circondato il blindato con altri mezzi, tentando di forzare il portellone per accedere al contenuto del furgone.

Le modalità operative

La rapina è stata eseguita con grande efficienza e coordinazione. I banditi hanno fatto esplodere il portellone del blindato, ma resta da chiarire se siano riusciti a mettere le mani sul bottino. Durante l’assalto, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, aumentando il livello di tensione e pericolo per chi si trovava nelle vicinanze.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’assalto, carabinieri e polizia hanno avviato le indagini sul luogo del crimine. Per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni investigative, il tratto stradale è stato chiuso al traffico. Anas ha predisposto un percorso alternativo sulla ex SS 16, mentre gli agenti hanno effettuato rilievi e raccolto testimonianze.

Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche sul territorio e, poco dopo, due sospetti sono stati fermati sulla statale 7Ter, nei pressi di Campo Panareo. I due uomini, originari della provincia di Foggia, potrebbero essere collegati alla banda responsabile dell’assalto.

Storia di violenza e audacia

Quello di oggi non è il primo episodio di questo tipo nella zona. Infatti, un analogo assalto era avvenuto lo scorso 4 luglio, sempre lungo la stessa statale, tra Tuturano e Torchiarolo, dove i malviventi erano riusciti a portare via un bottino significativo. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti di valori in una regione che sembra sempre più a rischio.

In conclusione, l’assalto di oggi rappresenta un nuovo capitolo in una serie di rapine che hanno colpito il settore della sicurezza in Italia, evidenziando la necessità di un potenziamento delle misure di protezione e vigilanza per i portavalori e i furgoni blindati.