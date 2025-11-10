La panchina dell’Atalanta è in bilico dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo. La società bergamasca avrebbe deciso di separarsi da Ivan Juric, con l’esonero ormai imminente, segnando la fine di un’esperienza durata poco più di una stagione.

Atalanta: esonero imminente per Juric

La sconfitta interna per 3-0 contro il Sassuolo avrebbe accelerato la decisione dell’Atalanta: l’esonero di Ivan Juric è ormai imminente.

Dopo una notte di riflessione, la società avrebbe scelto di interrompere il rapporto con l’allenatore, arrivato quest’estate per sostituire Gasperini ma incapace di ottenere risultati soddisfacenti. La squadra, tredicesima in Serie A con due vittorie, sette pareggi e due sconfitte, non ha trovato il giusto equilibrio sotto la guida di Juric, e anche i tifosi hanno espresso il loro malcontento, rendendo l’esonero quasi inevitabile.

Atalanta, Palladino è il nuovo allenatore?

Con l’addio di Juric, l’Atalanta avrebbe individuato in Raffaele Palladino il successore ideale. L’ex tecnico di Monza e Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il club per un contratto fino al 2027.

Palladino porta con sé l’esperienza della scorsa stagione alla Fiorentina, conclusa con un sesto posto in campionato e la semifinale di Conference League. L’ufficialità dell’arrivo di Palladino potrebbe arrivare nelle prossime ore, segnando l’inizio di una nuova fase per la squadra bergamasca.