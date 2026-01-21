Un attacco aereo ha colpito Novaya Adygea, provocando 13 feriti e danneggiando gravemente un edificio.

Mercoledì, le autorità della Repubblica di Adygea hanno riportato che almeno 13 persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo attribuito all’Ucraina. L’incidente è avvenuto nel villaggio di Novaya Adygea, vicino a Krasnodar, dove un edificio residenziale ha subito danni significativi.

Il capo della Repubblica, Murat Kumpilov, che aveva recentemente incontrato il presidente Vladimir Putin a Mosca, ha inizialmente indicato che un drone ucraino avrebbe colpito l’edificio.

Tuttavia, nelle comunicazioni successive, non ha specificato il tipo di attacco, definendolo semplicemente come un “attacco nemico”.

Danni e conseguenze dell’incidente

Le immagini diffuse mostrano l’edificio di Novaya Adygea gravemente danneggiato, con quasi tutte le finestre distrutte e diversi balconi crollati. Kumpilov ha condiviso le foto, evidenziando l’entità dei danni e la necessità di assistenza per i residenti colpiti.

Analisi e testimonianze

Secondo analisi indipendenti e media russi esiliati, sembra che in realtà l’edificio possa essere stato colpito da un missile anti-aereo russo, piuttosto che da un drone ucraino. Il fondatore del team di monitoraggio dei conflitti, Ruslan Leviev, ha affermato che si tratta del secondo caso in meno di una settimana in cui i sistemi di difesa aerea russi hanno causato danni a proprietà russe.

Risposta delle autorità e assistenza ai feriti

In totale, 27 persone, tra cui un bambino, sono state trasferite in rifugi temporanei a causa dei danni alle loro abitazioni. Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto 52 droni ucraini nel cielo sopra Krasnodar nella notte tra martedì e mercoledì, cercando di contenere la minaccia proveniente dall’aria.

Emergenza e misure di sicurezza

In seguito all’attacco, è stata dichiarata un’emergenza a livello distrettuale e sono stati attivati centri di accoglienza per i residenti colpiti. Kumpilov ha rassicurato che saranno fornite tutte le necessarie assistenze a chi ha subito danni, mentre le indagini per chiarire l’accaduto sono in corso.

Il recente attacco a Novaya Adygea ha sollevato preoccupazioni non solo per i feriti e i danni materiali, ma anche per la sicurezza generale nella regione, evidenziando la necessità di un’attenta analisi delle operazioni militari e delle loro conseguenze sui civili.