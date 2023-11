Tragedia in provincia di Vicenza: un bambino di soli 10 anni è morto dopo aver manifestato una febbre improvvisa. I genitori del piccolo, quando si sono resi conto che la temperatura del figlio non accennava a diminuire, lo hanno portato in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovanissimo paziente si è infine spento.

Attacco di febbre improvvisa: morto bambino di 10 anni

La notizia della morte del bimbo, identificato come Francesco Dal Moro, ha profondamente sconvolto gli abitanti di Valle San Floriano, paesino situato nella frazione di Marostica, in provincia di Vicenza, nel quale il ragazzino viveva con i genitori.

Francesco, che frequentava la quinta elementare, si è sentito male a scuola circa quindici giorni fa. Poco dopo, gli è salita la febbre alta che, nonostante le cure dei genitori, non riusciva a scendere.

Il trasferimento in ospedale e le ipotesi dei medici

La mamma e il papà del bambino, quindi, hanno deciso di portarlo al pronto soccorso di Bassano dove il giovane paziente è rimasto sotto osservazione. La prima ipotesi formulata dai medici è stata quella che il piccolo avesse contratto la meningite. Quando si sono resi conto che il ragazzino non migliorava, i sanitari di Bassano hanno deciso di disporne il trasferimento all’ospedale di Padova.

Giunto presso il nosocomio di Padova, i medici hanno fatto il possibile per salvare la vita di Francesco ma ogni tentativo si è infine rivelato vano.

Bambino morto per una febbre improvvisa: veglia funebre e funerali

Il bambino morto per una febbre improvvisa e fulminante lascia la mamma Manuela, il papà Stefano, la sorellina Benedetta e i nonni Ester, Mara e Giorgio.

Alle ore 20:00 di lunedì 6 novembre, nella chiesa della frazione di Valle San Floriano, si terrà una veglia funebre in memoria del bimbo mentre, alle ore 15:00 di martedì 7 novembre, saranno celebrati i funerali.

“Sali in cielo, piccolo Francy, vola verso il sereno”. È quanto si legge sul manifesto funebre realizzato per la giovanissima vittima e con il quale l’intera comunità ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia del bimbo.