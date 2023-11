È stata conferita la cittadinanza italiana a Indi Gregory, la neonata inglese ricoverata d’urgenza per una grave patologia. La piccola, di soli 8 mesi, è affetta da una patologia mitocondriale incurabile.

Indi Gregory: cittadinanza italiana a neonata inglese ricoverata d’urgenza

Conferita la cittadinanza italiana a Indi Gregory, neonata inglese di 8 mesi affetta da una patologia mitocondriale incurabile. Pochi giorni fa l’Alta corte di Londra aveva negato alla bambina la possibilità di trasferimento in Italia per continuare a mantenerla in vita con il supporto delle macchine. Grazie alla decisione del Consiglio dei Ministri, la piccola potrà essere ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Dalla nascita la piccola è ricoverata nell’unità di Terapia intensiva pediatrica del Queen’s Medical Center di Nottingham. La bambina è in cura perché affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale, rarissima malattia genetica degenerativa che blocca lo sviluppo dei muscoli.

Indi Gregory, cittadinanza italiana: “Dall’Italia speranza e fiducia nell’umanità”

Il Consiglio dei Ministri si è riunito per una seduta urgente, prendendo una “decisione lampo” in pochi minuti, che ha reso la piccola Indi Gregory una cittadina italiana. Lo scopo era quello di permettere il trasferimento della neonata in un ospedale italiano, per scongiurare lo stop dei macchinari che la tengono in vita. “Dall’Italia speranza e fiducia nell’umanità, sono orgoglioso che mia figlia sia diventata italiana” ha dichiarato il padre della neonata. Insieme alla madre, aveva lanciato un appello, sostenuto da associazioni “pro Life”, perché lo stop dei trattamenti venisse scongiurato.