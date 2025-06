Un tragico incidente durante una normale attività di parasailing ha causato la morte di una giovane modella e studentessa di 19 anni in Montenegro. Durante il volo, la ragazza si è slacciata la cintura di sicurezza, precipitando nel vuoto. L’episodio ha scosso l’opinione pubblica e ha spinto le autorità ad aprire un’inchiesta per fare chiarezza sulle cause e le responsabilità di questa tragedia.

Attacco di panico mentre fa parasailing: modella si slaccia l’imbragatura e precipita nel vuoto

Tijana Radonjic, modella e tiktoker di 19 anni, è morta in Montenegro durante le riprese di un video promozionale. La giovane serba è precipitata da circa 50 metri dopo essersi slacciata l’imbracatura del paracadute mentre praticava parasailing nella zona di Budva.

Il video dell’incidente mostra Tijana in preda a un probabile attacco di panico, che l’ha portata a liberarsi dalla sicurezza e cadere nel vuoto. Le autorità hanno aperto un’inchiesta e sono in corso verifiche sulle attrezzature; l’autopsia chiarirà le cause della tragedia. Il proprietario dell’agenzia di paracadutismo ha dichiarato che la ragazza non avrebbe mostrato segni di paura durante l’addestramento.

“Sembrava allegra e di buon umore prima del volo. Non mostrava alcuna paura dell’altezza o del volo. Prima di decollare ha salutato gli amici in spiaggia e loro hanno ricambiato il saluto. Non sappiamo perché abbia slacciato la cintura e l’imbracatura, né perché si sia lanciata. Suppongo non l’abbia fatto in modo cosciente, ma durante un attacco di panico incontrollabile“, ha dichiarato il titolare dell’agenzia al New York Post.

Modella si slaccia l’imbragatura e precipita nel vuoto: interviene la famiglia

I familiari della vittima hanno espresso dubbi riguardo a possibili problemi all’attrezzatura e hanno chiesto che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda. I genitori, Branka e Goran, hanno dichiarato di non poter accettare la sua scomparsa, sottolineando il coraggio dimostrato dalla figlia nel tentativo di salvarsi.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito la ragazza urlare: “Fatemi scendere, mettetemi giù“. Le indagini della polizia montenegrina sono in corso, ma per ulteriori dettagli si attende l’esito dell’autopsia e delle verifiche tecniche sull’imbracatura.