Da Israele arrivano storie drammatiche. Una di queste è quella di Ricarda Lauk, donna tedesca, ma residente in area israeliana la cui figlia è stata rapita nelle scorse ore dai miliziani di Hamas. Sui social è stato condiviso l’appello disperato della donna che ha spiegato quali sono state le circostanze nelle quali la giovane è stata rapita.

Attacco Israele, rapita una ragazza tedesca: l’appello della madre

La donna, attraverso un videomessaggio condiviso sui social, ha raccontato: ”Mia figlia, Shani Nicole, cittadina tedesca, è stata rapita da Hamas mentre partecipava con un gruppo di turisti a un festival musicale nel sud. Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in una automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza”. Lo zio della ragazza che è stato interpellato dal quotidiano Bild ha spiegato che la nipote si trovava con il suo ragazzo in un kibbutz dove era stato organizzato un festival musicale.

Ita Airways: “Voli da e per Tel Aviv cancellati fino al 10 ottobre”

Nel frattempo, la compagnia aerea Ita ha fatto sapere attraverso una nota diramata su X che tutti i voli in partenza e provenienti da Tel Aviv sono stati cancellati fino al prossimo martedì 10 ottobre: “Dato il prolungarsi della situazione in Israele, tutti i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino alla mattina del 10/10. Vi preghiamo di verificare lo stato del vostro volo su sito e APP prima di recarvi in aeroporto. Grazie”.