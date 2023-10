Attacco Israele, Tajani raccomanda: "Italiani non vadano in aeroporto senza un biglietto"

Attacco Israele, Tajani raccomanda: "Italiani non vadano in aeroporto senza u...

Il capo della Farnesina Antonio Tajani è intervenuto al Tg1. Nel corso dell’intervista Tajani ha fatto il punto della situazione sui drammatici attacchi che hanno colpito Israele ed in particolar modo sulla situazione degli italiani che si trovano in quelle zone. Il ministro ha fatto presente che sono 18mila gli italiani in Israele, mentre sono 500 quelli presenti in via temporanea. Infine, i connazionali che si trovano nella Striscia di Gaza sono una decina.

Attacco Israele, Tajani: “Non abbiamo notizie negative sugli italiani”

Tajani nel parlare delle condizioni degli italiani in Israele ha spiegato: ”Non abbiamo notizie negative sugli italiani che si trovano in Israele”. Ha poi spiegato che ‘‘ci sono cittadini italiani con passaporto israeliano che sono militari e che sono più difficili da raggiungere”. Ad ogni modo la Farnesina sta monitorando la situazione e ”anche attraverso la nostra unità di crisi forniamo risposte 24 ore su 24”.

La raccomandazione: “Italiani non vadano in aeroporto senza avere il biglietto”

Non ultimo il ministro degli Esteri ha raccomandato ai cittadini italiani di non recarsi in aeroporto senza avere un biglietto aereo. Allo stato attuale – ha spiegato ancora Tajani – “ci sono due compagnie aeree che volano, Israir ed El Al: con queste due compagnie si può tornare in Italia. So che alcuni connazionali sono già partiti da Israele e stanno rientrando in Italia. Comunque, la nostra ambasciata dà informazioni a tutti gli italiani che chiedono di saperne di più”.