Nelle scorse ore, i terroristi della nota cellula di Hamas hanno lanciato un attacco a sorpresa e su larga scala contro Israele. L’attacco, diviso fra lanci di razzi e infiltrazioni militari è stato definito come un’operazione senza precedenti: la reazione pubblica del premier israelita Benyamin Netanyahu.

Israele, parla Netanyahu: il videomessaggio

“Il popolo di Israele è stato attaccato” – inizia così il discorso del premier Benyamin Netanyahu di questa mattina, le prime parole pubbliche del politico dopo il lancio di missili da parte di Hamas contro il suo Paese. “Cittadini di Israele siamo in guerra e non è solo un’operazione, è proprio una guerra” – spiega Netanyahu in un videomessaggio in cui racconta anche di aver già dato ordini precisi all’esercito di Israele.

Israele, parla il premier Netanyahu: l’intervento dell’esercito

Netanyahu ha spiegato nel medesimo messaggio di aver già chiesto all’esercito di richiamare i riservisti: “Ho ordinato loro di rispondere alla guerra con irruenza e un’ampiezza che il nemico non ha conosciuto finora.” Infine, la chiosa: “Hamas pagherà un prezzo che non ha mai dovuto pagare. Vinceremo.”