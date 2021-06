Attacco omofobo a Liverpool, aggredito con un coltello mentre è col fidanzato: “Volevano uccidermi”

Attacco omofobo a Liverpool: 24enne aggredito con un coltello mentre era in compagnia del suo fidanzato.

Attacco omofobo a Liverpool, in Gran Bretagna. Un ragazzo di 24 anni di nome Tyler Jones, originario del Galles, è stato recentemente aggredito con un coltello, mentre era in compagnia del suo fidanzato. La vittima sui si è sfogata sui social facendo notare come siamo nel mese dell’orgoglio e oggi dovrebbe celebrare la sua identità, tuttavia, risulta esserne ancora vitima.

Ha dichiarato, inoltre, che i suoi aggressori (tre sconosciuti) volevano ucciderlo. Come informa Gay.it, Tyler è laureato in scienze biologiche. Costretto a combattere ancora contro i pregiudizi e la violenza da parte di alcuni individui, il 24enne ha deciso di denunciare il tutto sul web.

Attacco omofobo a Liverpool, Tyler: “Difficile per me condividere tutto questo”

Tyler Jones ha postato su Instagram una foto del suo volto deturpato dalle ferite causate dall’aggresione subita mentre era col suo ragazzo.

Il 24enne ha corredato l’immagine con una didascalia, che inizia così: “È difficile per me condividere tutto questo, ma è necessario aumentare la consapevolezza“ e poi ancora: “Io, il mio ragazzo e il mio amico siamo stati aggrediti fisicamente e ci hanno puntato un coltello la scorsa notte a Liverpool. Si è trattato di un attacco omofobico non provocato”.

Tyler Jones ha sottolineato come i tre aggressori sarebbero stati autori non solo di violenza fisica nei suoi confronti, ma anche psicologica, avendogli gridato anche insulti omofobi: “Quando hanno tirato fuori il coltello hanno urlato “Ho intenzione di ucciderti, f…..“.

I 3 ragazzi hanno attaccato solo noi tre ragazzi gay, e non la ragazza che era con noi. Stavamo semplicemente cercando di tornare a casa a piedi”.

Attacco omofobo a Liverpool,Tyler: “Dovrei celebrare la mia identità, ma invece ne sono ancora vittima”

Tyler Jones ha poi concluso il suo post con le seguenti parole: “È il mese dell’orgoglio e dovrei celebrare la mia identità, ma invece ne sono ancora vittima” e ancora: “L’omofobia esiste ancora nel 2021. Nessuno nasce così pieno di odio, bisogna impegnarsi per uscirne. Studiate. Chiamate i vostri amici. Educate la vostra famiglia. Imparate dagli errori”.

Il post pubblicato da Tyler Jones ha ricevuto numerosi commenti di solidarietà da parte dei follower. Uno di questi afferma: “Mi dispiace vedere questo! Spero che siate tutti al sicuro e ok! Tanto amore”. Un altro utente dedica al ragazzo queste parole: “Mi dispiace così tanto vedere questo. Questo è straziante e nessuno dovrebbe attraversarlo.

Complimenti per aver condiviso e parlato. Spero che la polizia possa aiutarti”. Un altro ancora: “In realtà mi vergogno così tanto di alcune persone in questo mondo. È solo amore, non hanno bisogno di capirlo per accettarlo. Spero che tu abbia una pronta guarigione. L’amore vincerà sempre”.