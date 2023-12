Si tratta la risposta di Kiev agli attacchi degli ultimi giorni che hanno ucciso più di 40 persone. La risposta della Russia.

Le vittime salgono a 24

Il bilancio delle vittime degli attacchi ucraini di ieri sulla città russa di Belgorod è salito. Ora si contano 24 morti. A rendere nota l’informazione è stato il governatore Vyacheslav Gladkov. Nel suo messaggio precisa che sono morte altre due persone. Tra le persone coinvolte anche un bambino. Si contano 108 feriti.

La risposta della Russia

“Questo attacco non resterà impunito”, ha dichiarato il ministero della difesa russo. La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova si schierata contro “i Paesi dell’Ue che continuano a fornire armi” all’Ucraina

Un primo attacco su Belgorod è avvenuto nella serata di venerdì. Questo ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre.

Un successivo attacco ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato. Le autorità ucraine non si sono espresse in merito e non hanno confermato i raid su Belgorod. Il giorno prima degli attacchi il presidente Volodymyr Zelensky aveva promesso di rispondere all’attacco che ha visto coinvolti 160 missili e droni lanciati da Mosca su tutta l’Ucraina