Attentato a Bruxelles: un uomo ha aperto il fuoco nel cuore della capitale belga e ha ferito diversi passanti, due di questi sono morti. Sulla base delle prime informazioni sinora diffuse, il soggetto armato avrebbe utilizzato un kalashnikov. L’assalitore è attualmente in fuga. Poco prima di scappare, pare abbia asserito di essere un membro dell’Isis e di voler “vendicare i musulmani”.

Attentato a Bruxelles, due morti: assalitore in fuga

La sparatoria che ha seminato il panico a Bruxelles è stata segnalata alle autorità locali intorno alle 19:15 di lunedì 16 ottobre quando un uomo armato ha aperto il fuoco nelle vicinanze di Place Saincteletteplein.

A seguito dell’assalto, le forze dell’ordine belghe hanno riferito che almeno due persone sarebbero morte mentre altri passanti sarebbero rimasti feriti. Le vittime, a quanto si apprende, indossavano la maglia della nazionale di calcio svedese quando sono state colpite. Ad aver perso la vita nell’attentato, quindi, sarebbero proprio due svedesi che si erano recati a Bruxelles per assistere all’incontro di qualificazione agli Europei contro il Belgio fissato per la serata di lunedì 16.

Il video della sparatoria

Poco dopo la diffusione della notizia dell’attentato a Bruxelles, sui social è stato diffuso un video della sparatoria, rapidamente diventato virale. Nella clip, si vede l’assalitore con addosso una giacca arancione fluorescente e con il volto coperto da un casco bianco mentre scende da un motorino e apre il fuoco sulla folla.

Dopo aver colpito i presenti e aver causato la morte dei due svedesi, il soggetto è risalito a bordo del mezzo a due ruote, dandosi alla fuga.

Ce n’est pas une blague, s’il vous plaît faites attention à vous pic.twitter.com/9tP4Us1iUG — Votre Nom Ici (@momoblf) October 16, 2023

La confessione del presunto attentatore

Mentre le autorità belghe sono impegnate in una vasta caccia all’uomo, i media belgi hanno già cominciato a diffondere il nome del presunto attentatore.

Intanto, l’uomo che pare si sia macchiato dell’atroce sparatoria avrebbe postato un video/confessione sui social in cui rivendica il gesto compiuto e svela la sua identità. “Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione”, afferma il presunto attentatore nel video. “Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno”.

L’autore del video, che si esprime in un arabo dal forte accento tunisino, ha anche rivendicato l’appartenenza a “uno Stato islamico”. Il video non è stato autenticato ma il protagonista della clip sembra indossare gli stessi abiti della persona che ha causato la sparatoria.