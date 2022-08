Attentato a Mosca, salta in aria con l’auto la figlia dell’ideologo di Putin

Un boato enorme nel centro della capitale russa e salta in aria con l’auto la figlia dell’ideologo di Putin: in quel veicolo doveva esserci il padre

Brutale attentato con esplosivo a Mosca, dove salta in aria con l’auto la figlia dell’ideologo di Vladimir Putin. La Tass conferma la morte della 30enne Darya Dugina, primogenita di Oleksandr Dugin. La donna è morta nell’esplosione di un’auto avvenuta alla periferia della capitale della Russia.

Salta in aria la figlia dell’ideologo di Putin

Fonti della famiglia della vittima hanno avvalorato la notizia con un particolare in più: l’auto fatta oggetto di attentato non era di Darya, ma del padre, il che lascia presupporre che nel mirino delgi attentatori ci fosse proprio Oleksandr Dugin. La polizia è al lavoro ancora in queste ore e secondo il Daily Mail, che cita fonti russe padre e figlia avrebbero dovuto fare ritorno a casa nella stessa auto dopo un evento, tuttavia Dugin avrebbe all’ultimo istante preso un altro veicolo.

In quell’auto doveva esserci anche il padre

Al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un attentato. Dal canto suo Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare filorussa di di Donetsk, ha puntato il dito ed affermato che “ci sono terroristi del regime ucraino” dietro l’incidente e che l’obiettivo dell’attentato era il padre. Ha detto Pushlilin sul suo canale Telegram: “I terroristi del regime ucraino, cercando di eliminare Aleksandr Dugin, hanno fatto saltare in aria sua figlia in macchina.

Beato ricordo di Darya, è una vera ragazza russa”. Darya Dugina era una quotata opinionista politica per il Movimento Eurasiatico Internazionale guidato da suo padre.