Il killer dell’attentato di Bruxelles è stato arrestato questa mattina. A dare la notizia, che arriva direttamente dalla capitale belga, è stato il procuratore federale Van Leeuw. Dopo più di 10 ore di caccia all’uomo, il responsabile dei terribili fatti di Bruxelles è finito in manette: durante l’operazione di arresto, l’uomo è rimasto ferito da uno sparo.

Attentato a Bruxelles, arrestato il killer: l’operazione

Dalle prime informazioni che arrivano dal Belgio, sembra che il presunto killer del terribile attentato che ha scosso Bruxelles nella serata di ieri sia stato fermato a Schaerbeek. Proprio in quella città, nella notte, erano state compiute diverse perquisizioni perché, come ha spiegato il procuratore generale belga Fédéric Van Leeuw, si pensava che l’attentatore avesse soggiornato in quel comune. La polizia, durante l’operazione condotta questa mattina, ha ferito l’uomo con un colpo di arma da fuoco – la cui identità non può ancora essere confermata – prima di arrestarlo. Il presunto killer è stato portato ora in ospedale. Nelle perquisizioni condotte dalla polizia sono state trovate alcune armi, una delle quali potrebbe essere quella usata per uccidere i due cittadini svedesi.