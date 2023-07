I vertici di Mediaset hanno condannato in via definitiva l’edizione del GF Vip da poco conclusa: commentando il disprezzo manifestato dalla rete per i concorrenti, il giornalista ed ex gieffino Attilio Romita ha ammesso di sentirsi “offeso”.

Attilio Romita “offeso” da Mediaset

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha decisamente indispettito i vertici di Mediaset che, in più di una circostanza, non hanno fatto mistero di aver trovato gli ormai ex gieffini eccessivamente “trash” e di cattivo esempio. Proprio per questo motivo, per rimettere in riga il format e gli autori, negli ambienti legati al reality soffia aria di cambiamento e la scelta del nuovo cast che farà parte della stagione 2023/2024 è sotto la lente di ingrandimento dell’ad Pier Silvio Berlusconi.

A far sentire “offeso” il giornalista nonché gieffino della scorsa edizione, quindi, pare sia proprio il fastidio ostentato da Mediaset nei confronti degli ex concorrenti dello show.

“Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset”, ha dichiarato Romina durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il matrimonio con Mimma

Una simile posizione da parte della rete del Biscione porta automaticamente l’ex mezzobusto del Tg1 a dover dire addio a Mediaset e, soprattutto al GF Vip. Il giornalista nutriva la speranza di collaborare ancora con la trasmissione condotta da Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.

“Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”, ha aggiunto Romita.

L’ex gieffino, tuttavia, può rallegrarsi al pensiero che presto convolerà a nozze con la compagna Mimma. “A settembre stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare”, ha detto il giornalista. Signorini sarà il testimone della sposa.