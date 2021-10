GF Vip, Soleil smascherata: un audio svela il suo piano contro Dayane e Zorzi

Un audio incastra Soleil Sorge: voleva scagliarsi contro Zorzi e la Mello nella scorsa edizione del GF Vip

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del GF Vip, infatti, sin dal suo ingresso, è stata oggetto di molte critiche.

L’audio di Soleil

La concorrente ha sempre vantato una bellissima amicizia con Dayane Mello, protagonista indiscussa della scorsa edizione, ma ciò che è emerso nelle ultime ore potrebbe cambiare le carte in tavola: sembra proprio che Soleil volesse entrare l’anno scorso nella Casa più spiata d’Italia insieme a Marco Ferrero, in arte Iconize, per poter sovrastare il vincitore Tommaso Zorzi e la sua amica Dayane Mello.

A condividere tutto ciò è stata Deianira Marzano che ha scelto di pubblicare un audio sul suo profilo Instagram scrivendo parola per parola ciò che la Sorge ha pronunciato: “Metti me e lui nella Casa insieme come unico concorrente e andiamo a distruggere Dayane e Tommaso”. Come si può leggere poi, la risposta da parte di Iconize all’audio è stata breve e concisa: “No amore”.

Proprio per l’amicizia esistente tra Soleil e Dayane, i fan della Mello stanno sostenendo moltissimo l’influencer italo-americana, ma dopo la diffusione di questo audio come reagiranno? Continueranno a sostenerla o decideranno di voltarle le spalle?

Gli attacchi all’influencer

A seguito di questa vicenda Soleil sta ricevendo moltissimi attacchi, tra cui quelli di Karina Cascella e di Guendalina Canessa che si sono apertamente schierate contro di lei.

Si può pensare che il conduttore Alfonso Signorini decida di informare la concorrente di quanto accaduto in queste ore, in modo tale da permetterle di rispondere alle accuse e di fornire spiegazioni. Nel frattempo Tommaso Zorzi dà una chiara risposta a Soleil attraverso un tweet, mentre Iconize ironizza sulla situazione affermando che passerà la serata a casa sua e che quindi non si presenterà in puntata per un confronto con l’influencer.