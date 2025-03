Aumento della violenza tra adolescenti in Veneto: le proposte di Zaia

Un fenomeno preoccupante

Negli ultimi mesi, il Veneto ha assistito a un preoccupante aumento di episodi di violenza tra adolescenti. Aggressioni a danno di adulti e anziani, bande di giovani che si affrontano nei pressi dei centri commerciali e rapine tra compagni di scuola sono solo alcune delle manifestazioni di questo fenomeno. Il governatore Luca Zaia ha sollevato la questione, evidenziando la necessità di affrontare con urgenza questa problematica sociale che coinvolge le nuove generazioni.

Proposte di intervento

In risposta a questa situazione allarmante, Zaia ha proposto l’adozione del Daspo anche per i minori. Questa misura, che prevede il divieto di accesso a manifestazioni pubbliche, potrebbe rappresentare un deterrente efficace contro comportamenti antisociali. Il governatore ha sottolineato che è fondamentale proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, come donne e anziani, da atti di violenza che stanno diventando sempre più frequenti.

Valutazioni in corso

Il prefetto di Venezia ha avviato una valutazione approfondita riguardo all’implementazione di queste misure, con particolare attenzione ai comuni di Chioggia e Jesolo, dove gli episodi di violenza giovanile sono in aumento. La proposta di Zaia ha suscitato dibattiti tra esperti e cittadini, con alcuni che sostengono la necessità di interventi più severi, mentre altri avvertono che tali misure potrebbero non affrontare le radici del problema.

Il ruolo della comunità

Affrontare la violenza tra adolescenti richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche le famiglie e le comunità. È essenziale promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione che possano aiutare i giovani a sviluppare competenze sociali e relazionali. Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile ridurre il fenomeno e garantire un ambiente più sicuro per tutti.