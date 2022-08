Aurora Ramazzotti cambia casa: le prime foto del nuovo appartamento

Aurora Ramazzotti ha svelato ai fan alcuni retroscena sul suo nuovo appartamento a Milano.

Con enorme gioia Aurora Ramazzotti ha annunciato ai fan dei social di aver cambiato casa e ne ha mostrate alcune foto.

Aurora Ramazzotti: la casa nuova

Dopo diverse settimane d’attesa Aurora Ramazzotti è finalmente pronta a cambiare casa e, attraverso i social, ha mostrato ai fan alcune immagini del suo nuovo appartamento, di cui sarebbe più orgogliosa che mai.

Il trasloco sarebbe ancora da ultimare ma Aurora ha confessato di essere speranzosa nel poter traslocare i primi di settembre.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti abita a Milano con il fidanzato, Goffredo Cerza, e al momento non è dato sapere perché i due abbiano deciso di traslocare.

L’amore di Aurora e Goffredo

Aurora è più innamorata che mai di Goffredo Cerza, che è stato il suo primo grande amore. Lei stessa ha confessato: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore.

Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.