Aurora Ramazzotti è bionda? La verità dietro al suo cambio di look

Aurora Ramazzotti ha stupito i suoi fan con un incredibile cambio di look in pieno stile Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti: il cambio di look

Aurora Ramazzotti ha lasciato i fan a bocca aperta mostrandosi con una folta chioma bionda e ha fatto il pieno di like da parte dei fan. In tantissimi hanno notato che con i capelli biondi somiglierebbe di più a sua madre, Michelle Hunziker, ma Aurora si è sbrigata a precisare che si sarebbe trattato di una parrucca e che lei non avrebbe intenzione di tingersi i capelli di biondo.

Aurora è in attesa del suo primo figlio e sui social continua ad aggiornare i fan sulla sua gravidanza e sulla sua imminente maternità. Il piccolo nascerà in una rinomata clinica svizzera, e i nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono più felici che mai.

Aurora non ha nascosto di avere qualche preoccupazione legata al parto ma ha anche ammesso di essere entusiasta e curiosa di scoprire come se la caverà da neo-mamma.

“Con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te. Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia.

E proprio così ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so.. sarà un bellissimo disastro”, ha scritto in merito all’arrivo del suo primo figlio.