Aurora Ramazzotti e la gravidanza: "Sto andando incontro a uno dei miei obiettivi più grandi"

Aurora Ramazzotti si è confessata con i fan in merito alla gravidanza e a quanto lo sport sia stato importante per lei.

Manca ormai poco tempo alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e in queste ore lei stessa, annunciando la sua collaborazione con un noto marchio sportivo, ha fatto una riflessione sulla gravidanza.

Aurora Ramazzotti e la gravidanza

Aurora Ramazzotti sarebbe entrata nell’ottavo mese di gravidanza e, pur essendo ormai sempre più vicina alla data del parto, la figlia di Michelle Hunziker non rinuncia ad allenarsi, cosa che per altro ha fatto durante tutta la gravidanza. In queste ore Aurora, che ha parlato della sua collaborazione con un noto marchio sportivo, ha fatto una riflessione con i fan su quanto sia stato per lei importante lo sport in un momento delicato come quello della gravidanza:

“Io ora sto andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della mia vita, forse il più grande che ci possa essere, e sto provando a farlo continuando a rimanere me stessa senza scordarmi delle buone abitudini che hanno caratterizzato la mia serenità negli ultimi anni”, ha dichiarato la fidanzata di Goffredo Cerza.

Al momento Aurora e il suo fidanzato non hanno svelato quale sarà il nome del bebè in arrivo, ma hanno rivelato che si tratterà di un maschietto. La futura nonna Michelle Hunziker, che ha sempre desiderato un figlio maschio, ha confessato che l’arrivo di questo bebè in famiglia sarebbe per lei un segno del destino e ha espresso tutta la sua felicità nel poterlo tenere finalmente tra le braccia tra pochissimi mesi.