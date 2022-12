Aurora Ramazzotti e la maternità: "Non c'è un momento giusto o sbagliato"

Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio e, attraverso i social, ha deciso di rispondere ai fan in merito ad alcuni retroscena sulla sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti: i retroscena sulla gravidanza

Nei primi mesi del 2023 Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio, e in tanti tra i suoi fan sui social non vedono l’ora di saperne di più. Aurora ha confessato a un fan che avrebbe paura del parto e a seguire, a chi le ha chiesto se la gravidanza fosse stata programmata o meno, ha risposto:

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, un momento migliore forse ma comunque ogni fase della vita trovo porti con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante.

E’ talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza, non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di tovare qualcuno che la vede come me”.

Aurora e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, non hanno ancora svelato quale sarà il nome del piccolo in arrivo ma a quanto pare la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti avrebbe già scelto la clinica in cui partorire (e che è una delle cliniche più esclusive della Svizzera).

I futuri nonni sono più felici ed emozionati che mai per l’arrivo del loro primo nipote e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.